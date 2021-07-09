Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro получат Android 12, 5000 мА·ч, экран OLED, 50 Мп и 5 лет обновлений

В Сети появились характеристики очередных новинок от компании Google, Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Исходя из инсайдерской информации, смартфоны получат Android 12, батарею на 5000 мА·ч, OLED-экран, камеру на 50 Мп и 5 лет обновлений.

Спустя три месяца мир увидит новая линейка «умных телефонов» от корпорации Google. Pixel 6 и Pixel 6 Pro построят на фирменной восьмиядерной однокристальной системе от производителя. Эксперты оценивают ее потенциал на уровне процессора Snapdragon 870. В Pixel 6 Oriel мощный процессор дополняет 8-гигабайтный чип оперативной памяти. В Pixel 6 Pro Raven установлен уже модуль на 12 гигабайт. Вместительность флэш-накопителей соответствует 128 и 256 гигабайтам, во втором смартфоне будет также комплектация с 512 гигабайтами.

Кодовыми наименованиями устройств стали Oriel для базовой модели и Raven в случае с Pro-модификацией. Кроме того, Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro оборудуют высококачественными 6,4-дюймовым AMOLED и 6,71-дюймовым Plastic OLED-экраном соответственно. Фронтальные объективы обеих версий размещены в вырезе в дисплейной панели, их разрешение составляет 8 и 12 миллионов точек. Основная камера базового аппарата двойная, с датчиками на 12 и 50 мегапикселей, широкоугольный и сверхширокоугольный. Более укомплектованный Pro-вариант смартфона имеет уже три фото-видео-сенсора, 12-, 48- и 50-мегапиксельный, включая телеобъектив.

Оба девайса оборудуют адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и модемом для работы в мобильных сетях пятого поколения. Высокую автономность Pixel 6 придаст батарея емкостью 4614 мА·ч. Pro-вариация получит батарею на 5 тысяч мА·ч, также ожидается поддержка быстрой зарядки. При этом грядущие новинки станут официально пионерами в использовании Android 12. Более того, самое актуальное на сегодняшний день поколение операционной системы от Google производитель обязуется стабильно обновлять в течение не менее пяти лет. На рынок смартфоны выйдут не раньше октября, об их стоимости пока данных нет.

Источник: www.ixbt.com