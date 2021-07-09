Москва направила запрос Албании из-за задержания двух россиян
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Посольство РФ в Тиране направило запрос в министерство иностранных дел Албании в связи с задержанием в этой стране двух россиян по подозрению в шпионаже, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Была запущена информационная кампания насчет возбуждения местной прокуратурой уголовных дел против двух российских граждан, якобы заподозренных в шпионаже накануне и в ходе недавних натовских учений. Официальные структуры Албании на этот счет не высказывались», – цитирует ТАСС Захарову.
По ее словам, никакой информации по дипломатическим каналам не поступало. Дипломат отметила, что посольством РФ направлен запрос в МИД Албании, однако ответ пока не получен.
Ранее прокуратура Албании возбудила дело о шпионаже на учениях Североатлантического альянса Defender Europe 2021 в отношении двух россиян и пяти чехов.
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