 

Москва направила запрос Албании из-за задержания двух россиян

09.07.2021, 10:54, Новости дня
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Посольство РФ в Тиране направило запрос в министерство иностранных дел Албании в связи с задержанием в этой стране двух россиян по подозрению в шпионаже, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Была запущена информационная кампания насчет возбуждения местной прокуратурой уголовных дел против двух российских граждан, якобы заподозренных в шпионаже накануне и в ходе недавних натовских учений. Официальные структуры Албании на этот счет не высказывались», – цитирует ТАСС Захарову.

По ее словам, никакой информации по дипломатическим каналам не поступало. Дипломат отметила, что посольством РФ направлен запрос в МИД Албании, однако ответ пока не получен. 

Ранее прокуратура Албании возбудила дело о шпионаже на учениях Североатлантического альянса Defender Europe 2021 в отношении двух россиян и пяти чехов. 



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