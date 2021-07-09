Москва направила запрос Албании из-за задержания двух россиян

Посольство РФ в Тиране направило запрос в министерство иностранных дел Албании в связи с задержанием в этой стране двух россиян по подозрению в шпионаже, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Была запущена информационная кампания насчет возбуждения местной прокуратурой уголовных дел против двух российских граждан, якобы заподозренных в шпионаже накануне и в ходе недавних натовских учений. Официальные структуры Албании на этот счет не высказывались», – цитирует ТАСС Захарову.

По ее словам, никакой информации по дипломатическим каналам не поступало. Дипломат отметила, что посольством РФ направлен запрос в МИД Албании, однако ответ пока не получен.

Ранее прокуратура Албании возбудила дело о шпионаже на учениях Североатлантического альянса Defender Europe 2021 в отношении двух россиян и пяти чехов.