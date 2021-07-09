 

Глава саратовского минздрава разъяснил слова коллеги о сексе после вакцины от COVID

09.07.2021, 10:54, Новости дня
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Сексуальная близость после введения вакцины от коронавируса возможна, однако «надо иметь разум и не переусердствовать», сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

«По поводу вчера на брифинге высказывания моего заместителя касаемо нагрузок при сексе после инъекции вакцины, что не рекомендовано (заниматься сексом). Уважаемые граждане, вы же понимаете, что это прозвучало от молодого, сильного отца двух детей, который воспринимает все усиленно, что когда что-то много или избыток чего-то, то это всегда вредно в любое время. В этом случае надо иметь разум и не переусердствовать, как и во всем деле, тогда все можно», – сказал Костин, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что я сниму ограничения по его высказыванию в этом направлении со словами: можно, но осторожно», – добавил он с улыбкой на лице.

Ранее замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что «повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации». Он пояснил, что «секс – это очень энергозатратное занятие». В пресс-службе минздрава региона пояснили, что тяжелые физические нагрузки, включая занятие сексом, не рекомендованы в течение трех дней после любой вакцинации, в том числе от COVID-19.

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал призывы коллег не мочить место укола в течение трех дней после вакцинации от коронавируса и избегать сексуальной близости.



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