 

Москва заявила о вмешательстве США и ЕС в предвыборную кампанию в Молдавии

09.07.2021, 10:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством со стороны США и Евросоюза (ЕС), это недопустимо, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что «предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством представителей США и ЕС во внутриполитические процессы страны», передает РИА «Новости».

«Министерство иностранных дел РФ неоднократно обращало внимание на недопустимость ангажированных заявлений и комментариев с выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны», – добавила она.

Представитель МИД выразила надежду, что выборы в Молдавии пройдут честно, свободно.

«Россия всегда выступала и выступает в поддержку государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдавии. Мы выступаем за сохранение сбалансированной внешнеполитической линии, закрепленного в конституции нейтралитета Молдавии. Будем готовы конструктивно работать с новым парламентом и правительством Республики Молдова, которые будут сформированы по итогам выборов», – сказала Захарова.

По ее словам, Москва надеется, что выборы пройдут в спокойной атмосфере в соответствии с нормами внутреннего законодательства и международного права.

«В РФ внимательно следят за подготовкой к выборам как к важнейшему внутриполитическому событию в жизни Молдавии», – заключила она, передает ТАСС.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.

Ранее бывший президент Молдавии, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон заявил о планах Запада создать в республике антироссийское парламентское большинство.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / Не все португальцы поддерживают введение режима ЧС и комендантский час

07.08 / Ян Бжезинский: Только жесткие отраслевые санкции вынудят Путина пересмотреть планы 

05.02 / Петь нельзя, хлопать можно — МОК огласил список запретов на Олимпиаде в Токио

08.06 / “Метинвест” планирует построить на меткомбинате им. Ильича новый цех за $1 млрд

20.07 / Кремль спросили о якобы скрывающемся в РФ бывшем топ-менеджере Wirecard

05.11 / В РФ предложили избирать директоров школ

02.08 / Названы регионы Украины с самым высоким уровнем смертности от коронавируса

30.03 / Subaru представил европейскую версию универсала Outback 2021

13.11 / “Пока они не получат по морде, они не поймут”. Додон зовет сторонников на улицы

06.06 / На Запорожской ТЭС отключили энергоблок для проведения аварийного ремонта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика