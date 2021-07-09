Москва заявила о вмешательстве США и ЕС в предвыборную кампанию в Молдавии

Предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством со стороны США и Евросоюза (ЕС), это недопустимо, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что «предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством представителей США и ЕС во внутриполитические процессы страны», передает РИА «Новости».

«Министерство иностранных дел РФ неоднократно обращало внимание на недопустимость ангажированных заявлений и комментариев с выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны», – добавила она.

Представитель МИД выразила надежду, что выборы в Молдавии пройдут честно, свободно.

«Россия всегда выступала и выступает в поддержку государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдавии. Мы выступаем за сохранение сбалансированной внешнеполитической линии, закрепленного в конституции нейтралитета Молдавии. Будем готовы конструктивно работать с новым парламентом и правительством Республики Молдова, которые будут сформированы по итогам выборов», – сказала Захарова.

По ее словам, Москва надеется, что выборы пройдут в спокойной атмосфере в соответствии с нормами внутреннего законодательства и международного права.

«В РФ внимательно следят за подготовкой к выборам как к важнейшему внутриполитическому событию в жизни Молдавии», – заключила она, передает ТАСС.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.

Ранее бывший президент Молдавии, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон заявил о планах Запада создать в республике антироссийское парламентское большинство.