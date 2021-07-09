“Больше неинтересно”: Элджей выпустил трек о расставании, а Настя Ивлеева публично поздравила его с 27-летием

Сегодня, 9 июля, рэпер Элджей (Алексей Узенюк) отмечает свой 27-й день рождения. Праздничное настроение артисту не испортил даже тот факт, что вчера его лишили водительских прав на полтора года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. А глубокой ночью в честь своего дня рождения он представил новый трек SODA, в котором косвенно подтвердил расставание с Настей Ивлеевой. На это намекают следующие строки:

Baby, ты секси

Ты на моих чипсах и Pepsi

Но нам стало скучно

Больше не интересно

Ну и все на этом закончили.

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Публикация от ЭЛДЖЕЙ (@sayonaraboy)

Настя же неожиданно поздравила пока еще своего супруга в Instagram, опубликовав серию забавных кадров, сделанных во время отпуска:

С днюхой, @sayonaraboy. Совсем взрослый стал, – коротко подписала она фотографии.

На что Элджей ответил ей в комментариях:

Nostalgia.

Этот пост (для сравнения – прошлогодний ее пост-поздравление был гораздо романтичнее) вышел еще до официального релиза песни, поэтому у поклонников этой пары возникла надежда, что те еще вместе. Однако после выхода песни и последней сторис в аккаунте Ивлеевой, где она процитировала строчку “Нам стало скучно / Больше не интересно”, сомнений в том, что они расстались, у них почти не осталось.

Напомним, Настя Ивлеева и Элджей поженились в 2019 году. Сделали это тайно, в “скромной обстановке”, но вскоре в интервью Ивану Урганту телеведущая призналась, что действительно замужем.

Сторис Насти Ивлеевой

В конце июня Ивлеева улетела в отпуск в Рим без своего супруга, рэпера Элджея. Он остался в Москве, чем снова разжег слухи о разладе в их паре. А в середине месяца Настя Ивлеева представила свой первый полнометражный фильм. Элджей не вышел на красную дорожку, но не смог пропустить премьеру дебютной киноработы своей жены. Он прибыл в кинотеатр с букетом цветов и вдали от камер поздравил жену с премьерой, правда, весь остальной вечер они провели отдельно друг от друга. К тому же на безымянных пальцах обоих не было обручальных колец.

Напомним, о разладе в отношениях Алексея Узенюка (настоящее имя рэпера) и Насти Ивлеевой говорят уже не один месяц. По сообщениям разных СМИ и Telegram-каналов, супруги уже якобы не живут вместе и каждый из них занимается своими проектами. Однако на премии телеканала МУЗ-ТВ в начале июня и накануне они вышли в свет как ни в чем не бывало.