“Прет сексом”, “Это просто неприлично!”. Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа

“Каждый день праздник, каждый фестиваль только с тобой. Ты моя семья, моя любовь и моя верность! И пусть любовь всегда побеждает обстоятельства!” – написала она.

Седокова запечатлена в платье с огромными разрезами, обнажающими бедра. Позируя, она подняла ногу, облокотившись на своего супруга. Тимма предстал с оголенным торсом.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

“От фото так и прет сексом”, – отметила подписчица arnibeyln.

“Маме троих детей такие фото – это просто неприлично!” – заявила tatjanalazereva.

Контекст:

День семьи, любви и верности – российский праздник, отмечается 8 июля.

Седокова вышла замуж за Тимму в сентябре 2020 года. Это третий брак певицы. Ее первый муж – экс-капитан киевского “Динамо” Валентин Белькевич, уже покойный, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский.

У певицы трое детей: Алина, Моника и Гектор. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского 19 июля 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Отец мальчика – российский бизнесмен Артем Комаров.

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