Названа причина, почему мужчины едят больше мяса, чем женщины

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09.07.2021, 10:14, Разное
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Ученые объяснили, почему мужчины обычно едят больше мяса, нежели женщины. Они выяснили, что заставляет их испытывать потребность в таком рационе.
Авторы исследования провели опрос, в котором приняли участие 1700 взрослых американцев в возрасте 18-88 лет. Они хотели выяснить, имеется ли стереотип, предполагающий, что настоящие мужчины едят мясо. Ученые обнаружили, что представители сильного пола считают, что необходимо соответствовать традиционным представлениям о мужественности. В связи с этим они едят больше мяса, нежели женщины. В основном мужчины потребляли говядину и курицу, но эти выводы не касаются свинины или же рыбы.

Результаты научной работы показали, что смещение представлений мужчин об идеальных гендерных ролях в обществе в будущем может привести к сокращению потребления курицы или говядины. В особенности ученых интересует вопрос включения в рацион говядины, поскольку производство данного вида мяса представляет собой гораздо большую угрозу экологии, нежели другие.

Сейчас многие компании проводят работы над тем, чтобы производить искусственное мясо. Оно должно заменить говядину, поскольку выращивание и уход за коровами негативно сказывается на планете.

Источник: www.popmech.ru



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