 

Использование смартфонов повышает риск развития рака

09.07.2021, 10:14, Разное
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Ученые из США и Кореи провели исследование, в рамках которого изучили влияние смартфонов на развитие рака. По их словам, появление данных устройств сделало жизнь людей более комфортной, но присутствует и ряд других отрицательных последствий.
Когда массово распространились смартфоны, главным страхом стало то, что из-за влияния радиочастотных волн можно заработать рак. Эксперты высказывают по данному вопросу разное мнение. В то же время недавнее исследование показало, что длительные разговоры по телефону действительно могут навредить здоровью.

Использование смартфонов повышают риск развития опухолей головного мозга. Этот показатель возрастает на 60% при учете применения устройства для звонков для 17-ти минут разговора в день в течение десяти лет. Авторы научной работы заявили, что нужно провести дополнительные исследования, чтобы в полной мере оценить риски.

Источник: www.medikforum.ru



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