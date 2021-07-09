 

Юлия Меньшова провела над гробом отца странный обряд

09.07.2021, 10:14, Разное
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Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела довольно странный обряд, стоя у гроба своего отца. Когда она подошла попрощаться с с культовым режиссером на кладбище, то достала из кармана пакет небольшого размера. Все его содержимое было высыпано в гроб.
Владимира Меньшова Владимира Меньшова вчера похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища. До этого в столичном Доме кино прошла гражданская панихида, а потом культового режиссера отпевали в храме. После Юлии Меньшовой на кладбище с Владимиром Меньшовым попрощались ее муж, сын и дочь. Вдова артиста Вера Алентова последней подошла к гробу. Попрощавшись с мужем, она села на стул, закрыв лицо руками. Увидев, что матери требуется моральная поддержка, Юлия Меньшова что-то шепнула родительнице и показала рукой в сторону неба. Вера Алентова в ответ на услышанное только кивнула.

Вдову Владимира Меньшова за день до его похорон планово выписали из больницы. К тому моменту ей уже сделали КТ, а тесты на COVID-19 были отрицательными. Перед траурной церемонией Юлия Меньшова предупредила, что мать является очень слабой после болезни, поэтому попросила журналистов не просить ее давать какие-либо комментарии.

Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса. За несколько дней до смерти режиссера госпитализировали с поражением легких в 40%. В больнице его состояние ухудшилось.



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