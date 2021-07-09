Черчесов рассказал об условиях расставания со сборной

Бывший главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов заявил, что покинул пост на комфортных для РФС условиях, он не был уволен.

«Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались – все было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы, когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира», – передает РИА «Новости» слова Черчесова.

«Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились, что на комфортных для РФС условиях мы этот вопрос закрываем. Для этого я сейчас еду в РФС», – добавил Черчесов.

В четверг Российский футбольный союз совместно с Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Сборная РФ под руководством Черчесова не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B.