 

По самую рукоятку: в Кабардино-Балкарии хирурги извлекли нож из глаза пациента

09.07.2021, 9:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

После проведения обследования медики диагностировали у пациента глубокое проникающее ножевое ранение правой орбиты, полости черепа и кровоизлияние в лобно-височной области с прорывом крови в желудочковую систему. Также был выявлен перелом задней стенки поврежденной глазницы со смещением, сообщили врачи на странице медучреждения в Instagram.

Чтобы извлечь лезвие из глаза, потребовалось участие нейрохирургов, офтальмологов и анестезиологов. Одним медленным движением врач вынул нож, после чего специалисты сделали первичную хирургическую обработку раны.

На втором этапе врачи произвели наружное дренирование желудочковой системы головного мозга. Как сообщили специалисты, сейчас состояние пациента стабильное. Пока неизвестно, сможет ли мужчина вернуться к нормальной жизни и сколько времени займет лечение.

Ранее врачи из Филиппин описали уникальный случай: 36-летний мужчина больше года прожил с лезвием ножа в груди и не подозревал об этом. На него напали злоумышленники и ударили ножом, однако врач в больнице счел рану неопасной и не стал делать рентген.

Все это время мужчина жил обычной жизнью, и о ножевом нападении напоминали только боли в груди в холодную погоду. Но они были не настолько сильными, чтобы обращаться за медицинской помощью. О том, что в его груди находится лезвие, пациент узнал во время планового медосмотра. Врачи сделали рентгеновский снимок и обнаружили в грудной клетке мужчины четырехдюймовый нож, лезвие которого находится в опасной близости от легких.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / Эксперт: Си Цзиньпин планирует выйти на связь с Путиным из-за Лукашенко

03.04 / Случай с доктором, который нашел возле дороги НЛО с телами пришельцев

25.11 / “А женщина, как воздуха глоток”: Игорь Крутой романтично поздравил супругу с Днем рождения

01.09 / Уши тех, кто сажал Котова, торчат в деле Галяминой

28.07 / “Приглашены как гости”: Валерия прокомментировала предстоящую свадьбу сына Арсения

11.02 / Мнение: Русский сегодня сражается ни больше ни меньше, чем за признание своего человеческого достоинства

24.09 / Агата Муцениеце рассказала о неожиданно наступившей депрессии

01.02 / Ученые из США: COVID-19 способен вызывать нарушения в работе почек

10.03 / Таинственные живые меховые шарики на двух ножках появились в доме

17.06 / Ученые: Тепловые волны могут усиливать агрессию у людей с нарушениями психики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика