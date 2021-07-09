По самую рукоятку: в Кабардино-Балкарии хирурги извлекли нож из глаза пациента



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После проведения обследования медики диагностировали у пациента глубокое проникающее ножевое ранение правой орбиты, полости черепа и кровоизлияние в лобно-височной области с прорывом крови в желудочковую систему. Также был выявлен перелом задней стенки поврежденной глазницы со смещением, сообщили врачи на странице медучреждения в Instagram.

Чтобы извлечь лезвие из глаза, потребовалось участие нейрохирургов, офтальмологов и анестезиологов. Одним медленным движением врач вынул нож, после чего специалисты сделали первичную хирургическую обработку раны.

На втором этапе врачи произвели наружное дренирование желудочковой системы головного мозга. Как сообщили специалисты, сейчас состояние пациента стабильное. Пока неизвестно, сможет ли мужчина вернуться к нормальной жизни и сколько времени займет лечение.

Ранее врачи из Филиппин описали уникальный случай: 36-летний мужчина больше года прожил с лезвием ножа в груди и не подозревал об этом. На него напали злоумышленники и ударили ножом, однако врач в больнице счел рану неопасной и не стал делать рентген.

Все это время мужчина жил обычной жизнью, и о ножевом нападении напоминали только боли в груди в холодную погоду. Но они были не настолько сильными, чтобы обращаться за медицинской помощью. О том, что в его груди находится лезвие, пациент узнал во время планового медосмотра. Врачи сделали рентгеновский снимок и обнаружили в грудной клетке мужчины четырехдюймовый нож, лезвие которого находится в опасной близости от легких.