Мэнсон добровольно сдался полиции

На протяжении месяца полиция американского штата Нью-Гемпшир разыскивала музыканта по обвинению его в нападении на видеооператора на концерте в 2019 году. Тогда музыкант плюнул в оператора, снимавшего его во время выступления.

После явки в полицию Мэнсона отпустили, обязав его не контактировать с истцом, не осуществлять правонарушений и являться на все заседания суда по делу..

Контекст:

Ордер на арест Мерилина Мэнсона был выдан еще 8 октября 2019 года. Ему грозил штраф в размере $2 млн, либо тюремное заключение сроком до одного года.

Мэрилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) родился 5 января 1969 года в Кантоне (штат Огайо, США). Он рок-певец, композитор, актер, художник. Свой псевдоним он сформировал из сложения имен голливудской актрисы Мэрилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона.

В дискографии музыканта 11 студийных альбомов.

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