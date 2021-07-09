В Украине появится реестр запрещенного программного обеспечения – глава Госспецсвязи

“У нас пока нет реестра программного обеспечения, запрещенного к использованию, но впоследствии мы его создадим. […] Попадет то ПО, которое несет в себе определенные угрозы. Но для того, чтобы сделать такой реестр, нужна лаборатория по исследованию ПО, которую мы построим в этом году”, – сказал он.

Глава Госспецсвязи отметил, что сейчас в Украине действует только реестр разрешенного для использования программного обеспечения.

“Госорганы не могут использовать программное обеспечение, которое не имеет разрешения и не присутствует в таком реестре”, – подчеркнул Щиголь.

Контекст:

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. За первое полугодие 2021-го – уже более 1,1 млн, говорил Щиголь.

По его словам, наиболее агрессивно в киберпространстве ведут себя Россия, Китай и Северная Корея.

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