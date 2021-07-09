 

Диетолог перечислила болезни, от которых защищает крыжовник

09.07.2021, 9:20, Разное
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Российский диетолог Егана Королева перечислила болезни, от которых защищает крыжовник. Как оказалось, вкусная ягода регулирует метаболизм и восстанавливает уровень глюкозы в крови.
Продукты питания, которые потребляет человек, влияют не только на его настроение или ощущение сытости. Содержащиеся в них витамины и другие микроэлементы помогают сохранить здоровье органов и систем. Эндокринолог и диетолог Егана Королева пояснила о пользе такой популярной в РФ ягоды, как крыжовник.

В первую очередь следует отметить, что в плодах растения много витамина Н. Это вещество принимает участие в синтезе глюкокиназы, фермента, снижающего уровень глюкозы в крови. Благодаря этому, ягода крайне полезна при сахарном диабете и других расстройствах метаболизма. Кроме того, последние исследования ученых биологов доказали благотворное влияние крыжовника на кожу. Поэтому его стоит употреблять всем, кто страдает акне или дерматитом.

Высокое содержание витамина C и серы улучшает иммунную систему человека. Также рекомендуют медики крыжовник при заболеваниях костей и суставов, высокий уровень содержания марганца уменьшает опасность переломов и вывихов, а также разрыва связок. При этом, как отмечает доктор Королева, не имеет значения цвет ягод, и красный, и зелёный крыжовник полезен одинаково.

Источник: rsport.ria.ru



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