 

Лавров о вводе российских войск в Афганистан: Будем выполнять свои обязательства

09.07.2021, 9:14, Разное
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Выводя свои войска из Афганистана, США фактически расписались в провале своей миссии, которая длилась два десятилетия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей лавров в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете.

Лавров обратил внимание, что после введения американского контингента террористическая угроза в арабской стране лишь повысилась и продолжает расти. Ухудшилась и ситуация с наркотрафиком. По мнению главы российского МИД, есть свидетельства того, что американские солдаты участвовали в перевозке запрещённых веществ.

Сергей Лавров выразил беспокойство по поводу того, что США своим решением попросту оставили ситуацию в Афганистане на волю судьбы. При этом талибы стали вести себя более агрессивно, и помимо них в страну проникают боевики ИГИЛ. Они сосредотачиваются в районах, граничащих со странами-союзниками России по ОДКБ.

Руководитель российского дипведомства дал понять, что в случае нападения на союзников Москва будет “выполнять свои обязательства” в рамках ОДКБ и вмешается в ситуацию. В университете главе МИД России задали вопрос о том, означает ли это грядущее введение российских воск в Афганистан. Министр завил, что ответ на этот вопрос “очевиден”.



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