Ливни в Крыму привели к неконтролируемым оползням

В Крыму зарегистрировали около 1,5 тыс. оползней после мощных ливней, большая часть из них пришлась на Большую Ялту – 600 зарегистрированных случаев, следует из данных Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства.

По мнению ученых, на полуострове долго не было осадков, из-за чего грунт на определенной глубине пересох, а резко мощные ливни привели к размоканию грунта и разрушительным последствиям. Также на сход пород влияет массовая застройка на склонах, передает ФАН.

Отмечается, что в связи с этим оползни активизировались даже в тех районах, где ранее этого не происходило. По словам экспертов, контролировать сходы практически невозможно.

Издание отмечает, что власти Крыма принимают все меры, чтобы взять ситуацию под контроль и уменьшить в будущем риски схода оползней. Для этого были разработаны специальные селевые экраны, которые защитят склоны от схода пород, также ведутся работы у русел рек.

Ранее мэр Ялты Янина Павленко предупредила о возросшей угрозе оползней после наводнения, зарегистрировано 600 опасных участков.

4 июля три реки вышли из берегов в Крыму в результате сильных осадков, возникла угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.