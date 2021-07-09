Талибы заявили о захвате главного пограничного перехода на границе с Ираном

Талибы утверждают, что захватили главный пограничный переход на границе Афганистана с Ираном, передает агентство France-Presse со ссылкой на представителей движения «Талибан» (запрещено в России).

По данным агентства, населенный пункт Ислам-Кала полностью контролируется членами движения. Талибы намерены сегодня восстановить работу погранперехода, передает РИА «Новости».

Между тем, МВД Афганистана отрицает потерю правительственного контроля над этим пунктом, передает ТАСС.

Тем временем движение «Талибан» заверяет соседние с Афганистаном страны, чтобы они не беспокоились о безопасности на своих границах, но одновременно просит, чтобы соседи не вмешивались в дела Афганистана.

«Что касается границ в целом, то мы заверяем всех, что с нашей стороны проблем нет. Мы заверяем всех наших соседей, чтобы были спокойны относительно (безопасности на) наших границах. Мы также просим их не вмешиваться в наши внутренние дела. Мы никому этого не позволяем. Мы хотим решать любые проблемы путем диалога и понимания», – сообщил официальный представитель политического офиса «Талибан» Мухаммад Наим.

Ранее делегация из четырех членов офиса прибыла в четверг в Москву из Катара с двухдневным визитом. Она провела переговоры со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым.

Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных. Президент Таджикистана поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном.

В Кремле заявили, что Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США.