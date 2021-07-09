Расчеты «Панцирь-С1» провели учения по борьбе с беспилотниками в Крыму

Боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Южного военного округа провели в Крыму учения по поиску и уничтожению беспилотников, пытавшихся атаковать комплексы С-400, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«Расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» из состава зенитно-ракетного полка Южного военного округа, дислоцирующегося на территории Крымского полуострова, провели учение по поиску и уничтожению воздушной цели. По замыслу плановой тренировки, условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» беспилотные летательные аппараты», – передает ТАСС сообщение флота.

Уточняется, что расчеты «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на максимально возможном расстоянии от объектов прикрытия. Цели, их характеристики и пуски ракет были сымитированы электронным способом.

Ранее военные учения с участием зенитных ракетных систем С-400 состоялись в Краснодарском крае. С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» отправились в позиционные районы и отработали обнаружение и сопровождение воздушных целей условного противника.