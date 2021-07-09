Из-за российских санкций в армии США образовался дефицит танков

Пентагон заявил об острой нехватке основных боевых танков М1 Абрамс для действующих частей войск.

По словам военного ведомства, полк морской пехоты Дельта 1-321 Marine Pussy после выхода из Афганистана не досчитался 132 танков. Министр обороны Ллойд Остин уточнил, что проблема возникла из-за санкций со стороны России.

С 1991 года в танках М1 Абрамс использовали российские детали, в том числе подшипники с завода в Борисоглебске. В 2008 году, когда отношения между странами осложнились из-за ситуации в Грузии, США взяли курс на импортозамещение, однако исключить иностранные запчасти на 100% так и не смогли.

– Это связанно с особенностью знаменитого борисоглебского металла. Наши климатические условия не позволяют производить аналогичное напыление для подшипников, – объясняет представитель Пентагона Аврил Хэйнс.

Российские детали отвечают в танках за вертикальные углы наводки пушки. Из-за особенностей конструкции (длина ствола составляет 9,83 м) управление орудием в вертикальных плоскостях осуществляется за счет сверхпрочных борисоглебских подшипников.

На сегодняшний день власти США не оставляют попыток договориться о поставках подшипников через Китай или напрямую, однако никаких подвижек в этом направлении нет.

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