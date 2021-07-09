 

В России после провала сборной на Евро 2020 уволили ее тренера Черчесова

09.07.2021, 3:30, Новости дня
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“Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года”, – сказал он.

В РФС отметили, что контракты расторгнуты с членами всего тренерского штаба.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, 24 из которых выиграла и 20 проиграла.

На проходящем сейчас чемпионате Европы по футболу 2020 года российская сборная под тренерством Черчесова прекратила борьбу на стадии группового турнира, заняв последнее место в квартете с Бельгией (россияне проиграли 0:3), Данией (1:4) и Финляндией (выиграли со счетом 1:0).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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