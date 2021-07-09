 

Новинский отказался от покупки канала “Наш”

09.07.2021, 8:30, Новости дня
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Переговоры, которые велись представителями группы компаний Smart Holding относительно покупки телеканала “Наш”, остановлены, и Smart Holding выходит из переговорного процесса.

“Да, мы вели переговоры и открыто заявляли об этом, не делая из самого процесса тайну. Однако мы не достигли взаимопонимания с [экс-нардепом, лидером партии “Наши”] Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров”, – заявил Новинский.

Нардеп также подчеркнул, что не намерен вести переговоры о покупке какого-либо другого средства массовой информации.

Скриншот: Пресс-центр народного депутата Украины Вадима Новинского / Facebook

В апреле 2021 года “Украинская правда” сообщила о намерении Новинского купить телеканал “Наш”, но он публично это не комментировал, только отрицал, что его финансирует. В июне Новинский подтвердил, что уже более года ведет переговоры о покупке по крайней мере доли телеканала.

Согласно президентскому законопроекту об олигархах, одним из критериев статуса олигарха является “влияние на средства массовой информации”.

Контекст:

Телеканал “Наш”, созданного на базе женского телеканала Maxxi TV, вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев. Название телеканала созвучно с названием партии “Наши”, которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года.

Полноценное вещание телеканала “Наш”,, созданного на базе женского телеканала Maxxi TV, началось в ноябре 2018. Официальным владельцем телеканала числится отец Евгения Мураева Владимир Мураев – он умер в конце 2020 года. По данным KharkivToday, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика. 

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков “ЛНР” Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Зимой 2021 года Мураев пообещал, что продавать “Наш” главе политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктору Медведчуку не будет. Он подтвердил, что когда продавал канал NewsOne нардепу Тарасу Козаку, вел переговоры с Медведчуком, и обвинил его в заморозке своих активов в России. Он подчеркнул, что теперь никаких ресурсов продавать Медведчуку не будет из-за политических разногласий.

В июне 2021 года телеканал “Наш” возглавил политтехнолог Владимир Грановский, который в 2004 году работал в штабе кандидата в президенты Украины Виктора Януковича, а в 2014-м – в проектах, связанных с Медведчуком.

В начале июля Мураев сообщил, что передает управление телеканалом трудовому коллективу и прекращает заниматься медиаменеджментом. При этом, Мураев собирается использовать площадку телеканала для “обсуждения формулы страны”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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