За полгода в Украине заблокировано 1,1 млн кибератак на государственные ресурсы – глава Госспецсвязи

Также, по его данным, за последние полгода зафиксировано более 250 DDoS-атак.

“Ежемесячно общее количество киберинцидентов растет на 5-10%, почти все они направлены либо на получение финансовой выгоды, либо на ослабление государства”, – отметил Щиголь.

По его словам, наиболее агрессивно в киберпространстве ведут себя Россия, Китай и Северная Корея.

“Атаки приходят преимущественно из частного сектора, из-за попыток заражения систем вредоносным кодом. Для кибербезопасности сегодня основной проблемой является не техника или программное обеспечение, а человеческий фактор. Например, если пользователь забудет обновить программное обеспечение или использует простые пароли, или открывает подозрительные письма”, – рассказал глава Госспецсвязи.

Он отметил, что “активизация в киберпространстве происходит одновременно с активизацией в реальной жизни”.

“Когда стягивали войска в апреле к границе, мы также видели всплеск атак. Каждая такая провокация сопровождается повышением напряжения в киберсекторе”, – объяснил Щиголь.

Контекст:

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры и крупные производства в Украине, США, Ирландии, Нидерландах, Великобритании, Франции, Германии, Латвии, Чехии, Польше.

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