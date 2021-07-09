В США отменили авиарейс из-за отказа подростков надеть маску

В результате инцидента никто не был арестован.

В авиакомпании заявили, что рейс был задержан на один день. В свою очередь пассажиры жаловались, что их отдых был испорчен, отмечает издание.

По информации The Independent, некоторым пассажирам обеспечили проживание в отеле. В то же время старшеклассники ночевали в самом аэропорту, так как были слишком молоды, чтобы получить гостиничные номера.

Контекст:

В мае в США разрешили не носить маски и не соблюдать дистанцию полностью вакцинированным от COVID-19 гражданам, если этого не требуют федеральные или территориальные законы, а также правила местного бизнеса и инструкции на рабочем месте. При этом американцы, завершившие вакцинацию, должны носить маски в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах, говорится в рекомендациях Центров по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов (CDC).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В США считаются полностью вакцинированными от COVID-19 граждане, которые получили две дозы препарата против коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech или Moderna, или одну дозу вакцины Janssen компании Johnson & Johnson.

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