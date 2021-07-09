Исследователи обнаружили молекулы с лекарственными свойствами среди инсектицидов

Исследователи нашли важные соединения для разработки препаратов от фиброза печени. Компоненты в культуре клеток ингибировали синтез гиалуроната – вещества соединительной ткани.

Определив подобие 2-х ферментов, исследователи допустили, что ингибирующие синтез хитина инсектициды тоже препятствуют синтезу гиалуроната. Подтвердила такую теорию публикация в издании Glycobiology. Инсектицид этоксазол, который добавляли в корм грызунам, задерживал развитие фиброза печени у подопытных.

Гиалуроновая кислота нужна для заживления ран и других процессов. Ее используют в косметологии и медицине, а в организме вещество синтезируется ферментом гиалуронат-синтазой. Изменяя концентрацию компонента можно повлиять на процесс регенерирования. Клетки печени могут уничтожаться при повреждениях, они восстанавливаются, «заштопываясь» соединительной тканью, а для их создания необходим гиалуронат.

Когда механизм уже неподконтролен и гиалуроната много, соединительная ткань не может восстановиться и повреждения зарастают, формируя шрамы. В печени это приведет к фиброзу, а далее к циррозу, при котором больному необходима трансплантация органа. Раньше группа Котелевцева продемонстрировала, что фиброзу может противостоять желчегонное лекарство гимекромон, ингибирующий синтез гиалуроната за счет компонента 4MU.

Ученые пока не разобрались, какой механизм допускает гимекромону заблокировать синтез гиалуроната, поэтому в своем исследовании специалисты из Сколтеха измеряли ингибирующее действие 13 компонентов на гиалуронат-синтазу. В их составе молекула 4 MU, 9 сродных ей соединений и еще 3 компонента с другого класса, которые известны инсектицидными особенностями.

Было проверено, при каком концентрировании каждое из компонентов будет токсичным, и чтобы потом не превышался этот порог во время измерения их результативности. В опытах на клеточной культуре 4 MU уступал в действенности одной из образованных молекул, а инсектициды, которые использовали, показали похожую с 4 MU результативность.

Специалисты, которые раньше занимались инсектицидами, увидели точечное мутирование в хитин-синтазе, делающая фермент невосприимчивым к трем исектицидам-ингибиторам. Ученые смогли определить последовательность аминокислот, где есть мутация, которая отвечает за чувствительность к этоксазолу. Такую гипотезу необходимо проверять.

Авторы исследования смогли продемонстрировать, что ингибиторы синтеза хитина, использующиеся в борьбе с вредителями, являются важными компонентами для снижения концентрирования гиалуроновой кислоты и для восстановления регенерирования клеток, которые пострадали от фиброза печени. Кроме этой болезни, компоненты могут быть нужны в борьбе с онкологией и метаболическим синдромом.

Источник: naked-science.ru