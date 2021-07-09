 

Китайцев восхитило решение РФ отказаться от доллара

09.07.2021, 8:12, Новости дня
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Читатели китайского портала «Гуаньча» активно обсуждают материал об обновлении структуры российского Фонда национального благосостояния и его дедолларизации.

«Я действительно восхищаюсь тем, как РФ медленно, но верно реализует свою угрозу. В долгосрочной перспективе мы тоже сможем теснее сотрудничать с ней», – написал пользователь fsp250, передает РИА «Новости».

«Любое поведение, которое может противостоять гегемонии доллара, я поддерживаю обеими руками, соответственно, и Россию, которая находится в авангарде!» – отметил другой читатель.

«Что, если десятки стран тоже поступят таким образом, вот было бы прекрасно!» – призвал еще один комментатор.

«Россия очень смелая, дерзнула и сделала!» – заметил пользователь Цин Фэн.

«Россия дала хороший старт. Разве для других стран это не отличный урок?» – задался вопросом пятый читатель.

Ранее Минфин завершил конверсионные операции для приведения структуры ФНБ к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта – до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота – 20,2%.

Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.



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