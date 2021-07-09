 

На МАКС-2021 пообещали показать новую авиационную ракету «два в одном»

09.07.2021, 8:12, Новости дня
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Новую авиаракету С-13Б, сочетающую в себе возможности сразу двух ранее разработанных изделий – C-13Т и С-13ОФ, впервые покажут на авиасалоне МАКС-2021, сообщил гендиректор предприятия-производителя ракеты – Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Глеб Вареница.

«В этом году на Международном авиакосмическом салоне в павильоне «Технодинамики» мы планируем представить новую неуправляемую авиационную ракету С-13Б, которая объединяет в себе характеристики сразу двух неуправляемых ракет C-13Т, С-13ОФ. Основная задача ракеты – поражение как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях», – передает РИА «Новости» слова Вареницы.

Ракета, по его словам, способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра. С-13Б также способна разрушить до 20 кв. метров взлетно-посадочной полосы.

Среди других авиаракет из линейки НИЗВ, которые вызывают повышенный интерес у потенциальных заказчиков – С-13ДФ с фугасной боевой частью, снаряженной однотактной объемно-детонирующей смесью. Боеприпас калибра 122 мм поражает легкоуязвимую боевую технику, расположенную в складках местности, россыпях камней, пещерах, лесных массивах и фортификационных сооружениях открытого типа.

Напомним, в мае Ростех приступил к испытаниям макетов новой высокоточной ракеты «Монолит».



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