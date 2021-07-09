Проект 94 или тайный эксперимент ЦРУ над вьетнамцами

Группа "бихевиористов" прилетела в Сайгон и направилась в больницу в Бьенхоа, где находились заключенные. Они разместили свое оборудование в специальном закрытом помещении, а затем нейрохирург и невролог провели одну за другой три операции.

Описанные события по большей части являются теорией заговора, так как имеющиеся на данный момент доказательства их реальности либо сомнительны, либо недоказаны.

Тем ни менее, существует немало исследователей, которые считают их частично или полностью правдивыми.

В 1953 году по приказу директора ЦРУ Аллена Даллеса была создана программа под кодовым названием MK-ULTRA, в рамках которой проводились эксперименты по контролю над разумом, возглавляемые доктором Сидни Готлибом.

Когда эксперименты с ЛСД над добровольцами показались Готлибу продуктивными, он начал экспериментировать с препаратами на ничего не подозревающих людях. В некоторых экспериментах к нему присоединился доктор Дональд Юэн Кэмерон, который, в частности, помогал Управлению специальных служб (OSS) эффективно допрашивать нацистских военнопленных во время Второй мировой войны.

В ходе этих допросов Кэмерон активно начал интересоваться экспериментами нацистов, которые те проводили над узниками концлагерей. А когда в 1947 году OSS превратилось в ЦРУ, Кэмерон уже считался там большим специалистом в области манипулирования поведения людей.

Он продолжил заниматься этим в секретных проектах ЦРУ Bluebird и Artichoke, которые в 1953 году превратились в масштабный проект MK-ULTRA.

Приблизительно в 1960 году доктор Готлиб расширил программу своих экспериментов, начав то, что позже получило кодовое название "Подпроект 94" (Subproject 94). Первоначально сюда входили лишь эксперименты с животными.

В операции "Воскрешение" лабораторных обезьян подвергали лоботомии, а затем помещали в полную изоляцию. Через некоторое время экспериментаторы начинали отправлять радиочастоты в мозг обезьян, которые тут же сходили с ума и умирали, их мозги буквально поджаривались.

Дополнительные эксперименты были проведены с собаками, кошками и обезьянами, в определенные области мозга которых были вставлены миниатюрные электродные имплантаты. Некоторые тесты были предназначены только для того, чтобы увидеть, каким образом и с каким эффектом можно стимулировать или контролировать физические действия с помощью электроники в мозгу.

В некоторых случаях животные были похожи скорее на киборгов, с мозгами, напичканными проводами и датчиками, чьи движения практически полностью контролировались людьми.

В апреле 1961 года Готлиб оценил эти эксперименты на животных как успешные и решил, что пришло время экспериментировать с имплантатами электродов в человеческих мозгах.

Нет подтвержденных записей, чтобы раскрыть, сколько подобных жестоких экспериментов было проведено с невольными людьми, поскольку в 1972 году Ричард Хелмс, тогдашний директор ЦРУ, приказал уничтожить записи всех 150 отдельных проектов MK-ULTRA, однако просочилась информация об экспериментах с тремя пленными вьетнамцами в июле 1968 года.

Группа "бихевиористов" прилетела в Сайгон и направилась в больницу в Бьенхоа, где находились эти заключенные. Агенты из "Подпроекта 94" разместили свое оборудование в специально выбранном закрытом помещении, а затем нейрохирург и невролог провели одну за другой три операции, во время которых они вставили крохотные электроды в мозги трех пленных вьетнамцев.

Дав беднягами некоторое время на восстановление после операций, их вооружили ножами, заключили в одну камеру и стали применять прямую электрическую стимуляцию их мозгов.

Целью эксперимента было определить, можно ли таким образом подстрекать людей к нападению и убийству друг друга. ЦРУ уже давно искало идеального "спящего" наемного убийцу, настоящего "Маньчжурского кандидата", которого можно было бы направить на убийство других людей с помощью манипуляций с его мозгами.

Однако тут что-то пошло не так. Было ли дело в необычайной стойкости и волевом сопротивлении конкретно этих вьетнамцев, в ошибках при имплантации электродов или чем-то еще, однако все трое на протяжении целой недели "поджаривания" их мозгов отказывались нападать друг на друга.

Поняв, что эксперимент провалился, агенты "Подпроекта 94" просто приказали казнить этих пленников, а их тела тщательно сжечь, чтобы никто никогда не обнаружил их останки с электродами в черепе.

Сторонники теорий заговора мрачно заявляют, что вероятнее всего подобные эксперименты в ЦРУ проводились и далее и пока никто не знает, насколько они были успешными.