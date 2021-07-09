 

На спутнике Сатурна обнаружили признаки жизни

09.07.2021, 7:56, Разное
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Автоматическая межпланетная станция «Кассини-Гюйгенс», проходя над спутником Сатурна Энцеладой, запечатлела выход пара из трещин в ледяной коре, которые очень похожи на те, что извергают геотермальные источники на дне земных океанов.

В составе гейзеров были обнаружены водород, углекислый газ, азот и небольшой процент метана, сообщается в исследовании, опубликованном на страницах Nature Astronomy.

На спутнике Сатурна обнаружили признаки жизниНаличие в жидкости метана вызвало множество вопросов у французских планетологов. Они не могут понять, что за неизвестный процесс заставляет вырабатывать газ в таких количествах. Ученые предположили, что источником метана может являться неизвестная биологическая форма жизни.

Исследователи считают, что для ответа на этот вопрос необходимо направить на спутник Сатурна еще одну миссию с соответствующим оборудованием, однако на это могут уйти годы.

Поэтому астрофизикам не остается ничего другого, как использовать методы математического моделирования, который показал возможность присутствия биологической жизни на Энцеладе. Она может находиться под толстым слоем вечной мерзлоты, где плещется огромный океан, и где могут присутствовать необходимые составляющие для жизни.

Если на Энцеладе действительно существуют гидротермальные источники, считают ученые, то микробы вполне могут жить на спутнике. Кроме этого, исследователей может ждать очередной сюрприз, так как под толщей льда могут протекать неизвестные науке процессы, которые никогда не встречались на Земле.



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