В Швеции разбился самолет с парашютистами, погибли девять человек
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Всего в самолете находилось восемь парашютистов и пилот.
Местные чиновники говорили, что одного из пострадавших отправляли в больницу с опасными для жизни травмами, пишет Aftonbladet. Видимо, он скончался там.
Одномоторный легкий самолет DHC-2 Beaver был арендован для участия парашютистов в “прыжковой неделе” в Эребру.
Борт разбился вскоре после взлета, недалеко от взлетно-посадочной полосы. После падения он загорелся.
Причины крушения пока не названы, отмечает издание.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет