В Швеции разбился самолет с парашютистами, погибли девять человек

Всего в самолете находилось восемь парашютистов и пилот.

Местные чиновники говорили, что одного из пострадавших отправляли в больницу с опасными для жизни травмами, пишет Aftonbladet. Видимо, он скончался там.

Одномоторный легкий самолет DHC-2 Beaver был арендован для участия парашютистов в “прыжковой неделе” в Эребру.

Борт разбился вскоре после взлета, недалеко от взлетно-посадочной полосы. После падения он загорелся.

Причины крушения пока не названы, отмечает издание.

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