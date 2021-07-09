8 июля на Донбассе вследствие обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий, еще один ранен – штаб ООС

“8 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. […] Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. […] Кроме того, один украинский военный получил пулевое ранение. Состояние здоровья воина – удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в четверг боевики стреляли в районе населенных пунктов Опытное, Новозвановка, Невельское, Причепиловка, Пески, Марьинка, Крымское и Водяное в Приазовье.

9 июля на 7.00, по данным штаба ООС, боевики нарушили перемирие четыре раза – возле Зайцевого, Невельского, Новотошковского и Песков.

“На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь в ответ”, – подчеркнули в пресс-центре.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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