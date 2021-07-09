 

Лидер НАУ Латушко отмерил президентский срок для Лукашенко

09.07.2021, 7:26, Разное
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Бывший белорусский дипломат и министр Павел Латушко, ныне возглавляющий оппозиционное движение “Народное антикризисное управление”, оценил экономическую политику президента Александра Лукашенко. Он выпустил на своем ютуб-канале ролик с красноречивым названием “Диктатор разоряет Беларусь”, в котором отмерил президентский срок для Лукашенко.

Политик рассказал о “бездарной” экономической политике “нелегитимного” правительства Белоруссии. Он высмеял доклад премьер-министра РБ Романа Головченко, который пытался доказать, что санкции Евросоюза не смогут негативно повлиять на республику.

Латушко решил показать, как, по его мнению, реально обстроят дела в белорусской экономике. Он привел в пример статистические показатели, из которых следует, что “нелегитимное правительство не смогло добиться положительных результатов даже при максимально лояльных условиях”. Оппозиционер подчеркнул, что “токсичный режим” не добьется роста экономики и попытался спрогнозировать, когда президент Лукашенко отойдет от власти.

“В 2024 году у власти точно не будет находиться гражданин Лукашенко” – заявил Латушко.

Так лидер НАУ отреагировал на экономический прогноз международного агентства S&P, эксперты которого посчитали, что к 2024 году ВВП Белоруссии на душу населения снизится на 18% по сравнению с аналогичным периодом десятилетней давности. Латушко отметил, что аналитики не учитывают того факта, что Лукашенко к 2024 году уже не будет у власти. По его словам, новые демократические силы смогут исправить негативную ситуацию.



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