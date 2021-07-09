Названо возможное военное применение российского космического ядерного буксира

Российский космический ядерный буксир «Зевс» с мегаваттной энергодвигательной установкой может быть использован для выведения из строя электромагнитным импульсом космических аппаратов потенциальных противников и «стрельбы» лазером, следует из материалов КБ «Арсенал» (входит в «Роскосмос») – одного из разработчиков комплекса.

«В 2018-2019 годах в КБ «Арсенал» была выполнена научно-исследовательская работа «Ядро» в рамках которой рассмотрены варианты применения космического аппарата с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса для решения следующих задач: дистанционного зондирования поверхности Земли и околоземного воздушного пространства; электромагнитного воздействия на радиоэлектронные средства систем управления, разведки, связи и навигации; направленной передачи энергии лазерным излучением», – передает РИА «Новости» содержание материалов КБ «Арсенал».

Помимо того, предусматриваются и гражданские задачи: обеспечение связи, вещание и ретрансляция, межорбитальная транспортировка грузов, доставка грузов к Луне.

Отметим, что создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в РФ с 2010 года. В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме «Армия-2020» – трехмерная графика его работы в космосе.

В январе 2020 года в презентации первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича, представленной на «Королевских чтениях», говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 млрд рублей.

Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название «Зевс», а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются «Нуклон».