 

Тихановская о борьбе Лукашенко со СМИ: Режим боится правды

09.07.2021, 6:32, Разное
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая в 2020 году, по данным ЦИК РБ, проиграла выборы Александру Лукашенко, обвинила режим действующего главы государства в очередных преступлениях. Она рассказала своем ютуб-канале, как белорусские власти борются со СМИ.

“Режим так боится правды, что продолжает разгром независимых медиа”, – заявила Тихановская. По словам оппозиционного политика, лишь за одну неделею пострадали несколько информационных агентств и журналистов.

“Только за эту неделю они отобрали корпункт у “Еврорадио”, пришли с обыском к редактору “Брестской газеты”, Оршанскому порталу, редакции Intex-Press. Напали и на “Нашу Ниву”, – рассказала она. По мнению лидера белорусской оппозиции, таким образом власти республики стремятся скрыть информацию о репрессиях граждан и фальсификациях на выборах.

“Они надеются, что если похитить журналистов и закрыть медиа, люди забудут о фальсификациях, насилии и репрессиях режима. Но наша память и правда все равно сильнее” – подчеркнула Тихановская.

Кроме того, политик призвала белорусов поддержать оппозиционных журналистов. Она предложила людям подписаться на сайты независимых медиа. Тихановская попросила сограждан делиться со СМИ информацией, а также распространять новости. По ее мнению, обозначенные информагентства сейчас пишут “современную историю Беларуси”. Это происходит даже в условиях, когда режим Лукашенко, по мнению Тихановской, борется со СМИ.



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