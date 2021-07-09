 

Аналитик Ростовский высмеял Зеленского: Отвергнутый любовник

09.07.2021, 6:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинский лидер Владимир Зеленский на днях в очередной раз пожаловался на нежелание президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена препятствовать строительству газопровода “Северный поток-2”. На сей раз “жертвами” главы Незалежной стали корреспонденты американского издания Axios.

Часовое интервью по видеосвязи практически свелось к одной единственной мысли. Сами журналисты отметили в преамбуле, что Владимир Зеленский с их помощью пытался “умолять” главу Белого дома Джо Байдена встретиться с ним. При этом украинский президент выразил готовность присоединиться к своему американскому коллеги в любое время и в любом месте.

Политический аналитик Михаил Ростовский высмеял Владимира Зеленского за подобное поведение. Эксперт, ознакомившись с интервью, заявил, что глава Незалежной вел себя как “отвергнутый любовник” Байдена.

“Барин Байден нас не любит, не защищает, не ласкает, но, как только он поманит пальчиком, мы прилетим к нему на крыльях обожания”, – так Ростовский в своей колонке кратко описал посыл Зеленского американским журналистам.

Эксперт отметил, что украинский президент оставил впечатление не государственного деятеля, а “мазохиста”, который копается в собственных неудачах. Так, Зеленский возмутился, что Байден не сообщил ему лично о своем решении прекратить давление на проект “Северный поток”. Президент Украины узнал об этом из СМИ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.10 / Мнение: В моей смерти прошу винить

07.03 / Мнение: “Героини великой победы”

24.03 / Скандалы: Почему Максим Шугалей решил помочь скейт-парку в Коми

12.04 / Людей с неприятным характером больше других раздражают опечатки в интернете

17.06 / “Гей-парад”, свадебный лимузин и совместный клип: как развиваются отношения Киркорова и Манукяна

06.10 / Консервант бедности

17.07 / 15-летнюю школьницу отправили в тюрьму за невыполненное домашнее задание

01.09 / Первые плоды: резидентство АРЗФ получит морской порт “Витино” под началом инвестора Кенеса Ракишева

11.03 / ЕС и Россия: Брюсселю пора учиться говорить на языке силы

22.09 / Китай начал выплату компенсаций своим гражданам, пострадавшим от приватизации 90-ых годов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика