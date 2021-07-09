 

Гинцбург: Использующие «Спутник V» страны заявили об отсутствии побочных эффектов от вакцины

09.07.2021, 6:24, Новости дня
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Министерства здравоохранения стран, в которых используется «Спутник V» говорят, что российская вакцина от коронавируса высокоэффективна и не обладает побочными эффектами, сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Это уже заключения официальные минздравов тех стран, в которых «Спутник V» широко используется. Это Аргентина, Мексика, Венгрия, которые единогласно говорят, что вакцина высокоэффективная и не обладает никакими побочными эффектами», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Напомним, Гинцбург заявлял, что ни одного летального исхода после вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V» не было зарегистрировано.



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