Гинцбург: Использующие «Спутник V» страны заявили об отсутствии побочных эффектов от вакцины

Министерства здравоохранения стран, в которых используется «Спутник V» говорят, что российская вакцина от коронавируса высокоэффективна и не обладает побочными эффектами, сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Это уже заключения официальные минздравов тех стран, в которых «Спутник V» широко используется. Это Аргентина, Мексика, Венгрия, которые единогласно говорят, что вакцина высокоэффективная и не обладает никакими побочными эффектами», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Напомним, Гинцбург заявлял, что ни одного летального исхода после вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V» не было зарегистрировано.