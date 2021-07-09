Специалисты рассказали, что цвет языка может предупреждать о дефиците важного витамина

Витамин B12 считается важным ингредиентом для здоровья людей. Этот компонент самостоятельно не может выработаться организмом, поэтому так часто случается его дефицит.

Самым распространенным способом выявления нехватки витамина B12 является проверка цвета языка. Хелен Уэст, диетолог, сообщает, что люди могут замечать, что язык очень опухает, изменяет цвет и стает болезненным. Также больной замечает, что с поверхности органа исчезают вкусовые рецепторы. Из информации Thyroid Patient следует, что при нехватке компонента язык может даже чесаться. Эксперты заявляют, что у больного появляется непреодолимое желание чесать языком губы, чтобы снять появившейся там зуд, который возникает по краю органа вдоль одной или другой стороны или на кончике. У некоторых пациентов может возникать покалывание и даже боль.

Различные исследования демонстрируют, что воспаленный и опухший язык, который имеет длинные прямые повреждения, сигнализирует о дефиците витамина B12. Воспалительный процесс может оказаться настолько сильным, что изменяется речь. Яркий цвет языка может вызываться и кислотным рефлюксом, сухостью во рту, ожогом или аллергией на пищу или препараты.

Источник: ufatime.ru