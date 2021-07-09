Лавров заявил о готовности России к провокациям Запада

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в рамках рабочей поездки во Владивосток встретился со студентами ДВФУ. Во время выступления в Дальневосточном федеральном университете министр иностранных дел заявил, что Россия готова к провокациям Запада. Об этом сообщает “ПолитНавигатор”.

По мнению Лаврова, “западные коллеги” хотят взаимодействовать только со слабой Россией, которая, не имея ориентиров, будет готова к любым уступкам. Он отметил, что некоторые страны почти каждый день пытаются оказать влияние на политические процессы нашей страны.

Министр подчеркнул, что страны Запада в своих целях используют огромный набор инструментов. Речь, прежде всего, идет о провокациях военного характера, например, вторжение британского эсминца в российскую акваторию Черного моря. Кроме того, как отметил Лавров, Запад не стесняется похищать российских граждан и предъявлять им претензии вне рамок международного права. Конечно, свою роль играют и экономические санкции, которые он назвал нелегитимными.

Меж тем, глава МИД заявил о готовности России к провокациям, которые западные страны могут организовать, чтобы помешать проведению выборов в Государственную Думу. Он не исключил, что к сентябрю готовятся протестные акции, целю которых будет дестабилизация страны. После этого, как предположил дипломат, Запад может и вовсе не признать результаты парламентских выборов.

Однако, министр подчеркнул, что западные страны не смогут реализовать свой сценарий. Лавров напомнил присутствующим слова президента Путина, который ранее заявил, что все организаторы провокаций против России пожалеют о своих действиях.