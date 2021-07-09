Мнение: Окончание войны

И снова Афганистан. Выступил Байден и заявил, что до 31 августа военная миссия США в этой стране будет завершена. Американцы решили вывести войска даже чуть раньше юбилейной даты 11 сентября.

Злорадные комментарии насчет "бегства", безусловно, будут на российском телевидении просто потому, что если уже не получается высасывать из пальца свои победы, то можно высосать оттуда же чужое поражение.

Несмотря на все бытующие мифы и легенды, все завоеватели, которые приходили в Афганистан, решали там свои задачи и уходили. А афганцы сочиняли очередной героический эпос про то, как они разгромили очередного врага. Объяснение очень простое – в Афганистан всегда вторгались внешние силы, стоящие на ступеньку или даже выше по уровню развития над афганцами. Поэтому афганская герилья всегда досаждала и создавала неудобства всем завоевателям, но ничего фатального для их планов сделать не могла.

Те же англичане в ходе трех формальных англо-афганских войн использовали Афганистан в качестве буфера между зонами влияния Британской и Российской империй. Таким же буфером Афганистан служил и в 20 веке. Американское вторжение в Афганистан имело иной характер – американцы решали проблему разгорающегося экономического кризиса через старое испытанное средство – войну. Вторжение в Ирак и Афганистан позволило Штатам на короткое время "расшить" набухший к концу 20 века пузырь и не дать так называемому "кризису доткомов" пойти далее по экономике. Но передышка была краткосрочной, и возник новый, гораздо более тяжелый кризис 2008 года. Который убедил Штаты окончательно в том, что глобальные проблемы локальными инструментами разрешить невозможно. Собственно, нынешняя коронавирусная история в определенной степени есть реакция на этот опыт.

Раз инструмент не работает, то зачем он? Поэтому Штаты и уходят, однако по чисто саксонской привычке решают сразу несколько задач. Стряхивают с себя теперь уже бесполезный и ненужный Афганистан, но при этом создают элемент угрозы и нестабильности в уязвимой точке сразу для нескольких региональных игроков – Китая и России в первую очередь. Впрочем, Россия уже почти не контролирует регион Средней Азии, и на ее место входит Турция. Причем входит практически без боя и сопротивления – так же, как Талибан занимает сейчас Афганистан. Афганское правительство без поддержки оккупантов не в состоянии оказывать сопротивление и само оставляет территории. На которые затем входят талибы. Примерно так происходит замещение зоны российских интересов на зону турецких – Эрдогану достаточно подождать, когда Кремль будет вынужден отдавать ему её. Турции особо и делать ничего не надо – само упадёт.

Китай же крайне заинтересован в стабильности этого региона, так как через Пакистан проходит важный сухопутный маршрут до порта Гвадар, позволяя китайцам создать путь обхода Моллакского пролива, находящегося под постоянной угрозой США. Если США закроют на время Моллакский пролив – Китай ждет буквально катастрофа.

Американцы создают угрозу альтернативному маршруту в Пакистане, возвращая талибов к власти в Кабуле. Талибан – не монолитное движение, а потому радикальные его течения будут рано или поздно, но рассматривать вопросы экспансии. Пакистан, где проживает до половины всего пуштунского населения региона, в этом случае получает риски и угрозы со стороны радикальных группировок талибов. И даже неважно, насколько эти угрозы реальны, важно то, что в политике наличие возможностей всегда рассматривается как угроза. А значит, ей нужно противодействовать.

После того, как Талибан станет властью, в дело пойдут американские дипломаты, разведчики и структуры влияния. То, что раньше делала американская армия, теперь будет делать Талибан – создавать риски и угрозы. За гораздо меньшие деньги.

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