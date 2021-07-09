Мнение: О внезапном старческом кризисе Путина

Некоторые президенты умеют стариться достойно. Отсидев у руля страны два положенных Конституцией срока, они спокойно передают бразды правления и тихо уходят из политики. Например, читают лекции, занимаются благотворительностью, выступают в качестве политических консультантов. И лишь иногда, в очень щекотливых ситуациях используют свой политический опыт и авторитет в качестве полуофициальных переговорщиков.

Иное дело, Владимир #Путин, дважды прибегавший к юридическим уловкам и откровенным махинациям, чтобы получить де-факто резиновое по времени президентство. Но в отличие от страны, природу не обманешь и не нагнёшь. Начинаются возрастные кризисы, которые с полным правом можно назвать старческими.

Один из них случился сейчас.

По данным свежего опроса иноагента Левады, 19% россиян уже сделали прививку от коронавируса и ещё 25% собираются это сделать. Больше половины же опрошенных (54%) вообще не собираются вакцинироваться.

Больше всего привитых в старшей возрастной группе (в когорте 55+ привилась уже четверть опрошенных), меньше всего – среди молодёжи (18-24: только 11% привито). Сильнее всего нежелание вакцинироваться выражено в когорте 25-39: почти две трети опрошенных в этой возрастной группе не собираются вакцинироваться от коронавируса.

А ещё очень показательно разделение по отношению к деятельности Владимира Путина: среди одобряющих действующего президента страны 22% уже привилось и 31% собираются это сделать, среди не одобряющих – только 14% привитых и 14% же собираются прививаться. Видимо, вакцинация для наших людей сейчас вопрос скорее политический, чем медицинский.

И это вопрос доверия лично Владимиру Путину, по большому счёту. Который вакцинировался сам и призвал к этому других. Но реально на его призыв так или иначе откликнулось лишь меньшинство населения.

Картина разительно расходящаяся с рейтингами доверия и теми самыми 86%. По сути, #кризис. И кризис этот – именно старческий: только лишь старшее поколение доверяет президенту не на словах, а действием. Наоборот, младшее не доверяет вообще.

Тут вырисовывается проблема: старики активно уходят. Только лишь коронакризис сократил их число больше чем на полмиллиона человек, хотя при прочих равных количество пенсионеров должно было бы уменьшиться только на 300 тыс. Что будет в этом году, Бог весть.

Соответственно, победить на «выборах» 2024 года Владимир Путин сможет разве что ценой ещё более масштабных и беспардонных приписок, фальсификаций и, возможно, репрессий по белорусскому сценарию. Остаётся лишь догадываться, во что обойдётся России следующий политический и тоже старческий кризис?

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