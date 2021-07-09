 

Мнение: Участие в деятельности

09.07.2021, 4:36, Разное
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Строго говоря, проводя переговоры с представителями террористической организации Талибан, министр Лавров тем самым участвует в ее деятельности. А потому лишается права на участие в выборах по новому закону. При этом, как известно, Лавров входит в пятерку предвыборного списка Единой России. Любой районный прокурор теперь обязан подать представление на лишение Лаврова права на участие в этих самых выборах.

Но мы живем все-таки в России, где закон – для всяких холопов. У знати с законом свои взаимоотношения. А потому никаких проблем юридического свойства для Лаврова не предвидится. У сословной диктатуры есть свои преимущества перед этой вашей демократией.

Источник: Эль Мюрид



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