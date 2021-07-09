Fox News – хочешь взять интервью у Путина — значит, ты агент России

Ведущий Fox News Такер Карлсон собирался взять интервью у российского лидера — и Агентство национальной безопасности США узнало об этом, прочитав личные электронные письма журналиста. Как пишет Такер Карлсон, АНБ противозаконно «слило» эту информацию вашингтонскому репортёру. «Зачем им это? Конечно же, замысел заключался в том, чтобы изобразить меня предателем Америки», — поясняет ведущий Fox News.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. На прошлой неделе, в понедельник, мы сообщили вам, что крупнейшее агентство администрации Байдена, занимающееся сбором разведданных, Агентство национальной безопасности, читало мои личные электронные письма.

Странно даже произносить это вслух! Мы никогда не думали, что нам придётся говорить о чём-то подобном в нашей программе. Но страна изменилась настолько сильно и настолько быстро. И, скажем честно, всё это несколько шокировало. Правительство шпионит за нами?! Да ладно! Это казалось бредом. Но это правда. И никто в Вашингтоне, похоже, ничуть не удивился.

На самом деле, как только мы об этом сообщили, у привычных подставных лиц уже было готовое объяснение. «Либо этого никогда не было, — говорили они, — и программа кабельного телевидения просто лжёт ради рейтингов, либо на то были серьёзные основания». И они принялись лихо измышлять предлоги, почему АНБ так делало. Могущественное, чрезвычайно политизированное шпионское ведомство следит за журналистом, критикующим режим? Это не проблема, это совершенно нормально! Только не называйте это шпионажем!

Но это совсем не нормально. Это как в странах третьего мира. И, как мы неоднократно вам говорили, это действительно было. Теперь это подтверждено.

Вчера нам стало известно, что источники в так называемом разведывательном сообществе рассказали как минимум одному репортёру в Вашингтоне о содержании этих электронных писем. Моих электронных писем. Там не было ничего скандального — слава Богу! Мы рады сообщить вам об этом. В конце этой весны я связался с парой человек, которые, как я думал, могли помочь нам организовать интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

О своих действиях я не говорил никому, кроме своего исполнительного продюсера Джастина Уэллса. Я не стыдился того, что пытаюсь взять интервью у Путина — очевидно, что он представляет интерес для СМИ, а я как американский житель имею право брать интервью у кого угодно. Однако в данном случае я решил не афишировать своих планов. Я рассудил, что любая огласка встревожит русских и снизит вероятность того, что интервью состоится.

Но администрация Байдена всё равно об этом узнала, прочитав мои электронные письма. Я узнал от разоблачителя, что АНБ планировало «слить» содержание этих электронных писем средствам массовой информации. Зачем им это? Конечно же, замысел заключался в том, чтобы изобразить меня предателем Америки. «Агент России!» — так меня уже называли. «Марионетка Кремля! Изменник, работающий на враждебную иностранную державу!»

И, конечно же, я далеко не единственный, кого обвинили в этом за последние несколько лет. Мы уже несколько раз видели это кино. В тот самый момент, когда коммунистическое правительство Китая усиливает свой контроль над нашей страной, и без того весьма впечатляющий, наше руководство продолжает лепетать о том, как нам угрожает Владимир Путин.

«Он злодей! — говорят нам они. — Тоталитарный диктатор! Владимир Путин делает то, что даже не пришло бы в голову ни одному американскому лидеру! Проводит кампании по дезинформации внутри страны, врёт народу, наказывает тех, кто ему противостоит или придерживается не тех взглядов. Он даже использует спецслужбы, чтобы шпионить за собственными гражданами. Это ни в какие ворота не лезет!»

Так что ни один приличный американец не стал бы брать интервью у Владимира Путина, во всяком случае, ни один репортёр Fox News. Вот какую мысль они хотели донести. Поэтому они и планировали «слить» новостным организациям содержание моих электронных писем. И, повторюсь, вчера мы узнали, что они это уже сделали.

Даже сейчас некоторые в СМИ утверждают, что мы это заслужили. «Вы что, ведёте электронную переписку с людьми, которые знают Путина?! Ну конечно, АНБ за вами наблюдает! Вот что бывает в таких случаях!»

Но дело даже не в этом. По закону АНБ обязано держать в тайне имена американских граждан, фигурирующих в его масштабных шпионских операциях внутри страны. Итак, по закону во внутренних документах меня должны были обозначать как «американского журналиста». Таков закон. Но меня обозначали не так, меня называли по имени! Я был демаскирован. Люди в здании узнали, что это я. А затем моё имя и содержание моих электронных писем вышли за пределы здания АНБ и попали в руки новостной организации в Вашингтоне.

Это противозаконно! На самом деле, это именно то, что должен был предотвращать этот закон. Мы не можем позволить, чтобы разведывательные агентства использовались как инструменты политического контроля. Раньше обе партии были солидарны на этот счёт, особенно непреклонны были демократы. Но теперь уже не так. И в данном случае происходит именно это.

Нам надо выяснить, как это произошло. Кто это сделал? Кто это позволил? Ответ должен быть известен Полу Накасоне. Пол Накасоне — директор АНБ, крайне ангажированный политически. Для того чтобы демаскировать меня, требовалось личное разрешение Пола Накасоне. Такова процедура. Пол Накасоне должен объяснить, кто просил раскрыть мои данные. Он должен объяснить это немедленно.

Также ответ, вероятно, известен Эврил Хэйнс, ещё более ангажированному директору Национальной разведки. Она за всем этим надзирает. Она тоже могла одобрить раскрытие данных. И ей уж наверняка известно, кто об этом просил и кто это разрешил. Знать это ей положено по должности. Ей следует опубликовать эту информацию немедленно, сегодня. И если Эврил Хэйнс не опубликует эту информацию, её следует к этому принудить.

Мы не такие уж влиятельные, мы всего лишь телепередача, но мы будем продолжать требовать этого, потому что это важно. Не только для нас, но и для всей страны. Демократия не может существовать там, где неподотчётные шпионские ведомства держат людей в узде, «сливая» содержание их электронных писем, дискредитируя их собственными, казалось бы, личными электронными письмами. Так нельзя. Если это позволить, не выйдет ничего хорошего.

И мы подозреваем, что ответа потребуют также республиканцы в конгрессе. Многие наконец открыли глаза на тот факт, что разведывательные агентства, которые они так долго слепо поддерживали, на самом деле не их друзья. Они не друзья никому в этой стране. Они опасны. Это очевидно.

Дата выхода в эфир 07 июля 2021 года.