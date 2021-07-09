Мнение: Критические точки

Как правило, любой катастрофический (ну, или менее остро — фазовый) переход проходит в несколько стадий. Первая стадия — это всегда разрушение предыдущего состояния системы. Идеально — до полной деструкции всей ее структуры. На практике так не бывает, но главный итог первой стадии — создание точки невозврата. Разрушение системы как единого целого. В этом состоянии синергия системы резко уменьшается, а значит — дальнейшее разрушение её структуры будет требовать существенно меньших ресурсов. И поэтому их можно перераспределять на следующую стадию.

В военном деле есть понятие двух критических точек наступательной операции. Первая точка — это прорыв обороны противника. Когда наступающий достигает этой точки и прорывает оборонительный рубеж, выходя как говорится, на оперативный простор, первая критическая точка считается пройденной.

Вторая критическая точка — это нарастание проблем самого наступающего. Он растягивает свои коммуникации, вводит в сражение имеющиеся у него ресурсы и резервы, и когда они исчерпываются, приходится останавливать наступательную операцию и закрепляться на достигнутых рубежах. Теперь уже структурность наступающего начинает убывать, и после достижения второй критической точки распад структуры наступления идет по экспоненте.

В чем-то ковидная пандемия очень сильно напоминает всю эту картину. Что совершенно неудивительно. Мы сегодня находимся в состоянии войны, причем войны глобальной, мировой. Цель войны — создание нового мирового порядка. Новой «нормальности».

Инструмент войны – «пандемия». Механизм создания «нового порядка» тоже уже очевиден — население ставится перед выбором между свободой и безопасностью. И неважно, что безопасность мнимая, важно, чтобы люди считали ее безопасностью. А потому добровольно разменяли свою свободу в обмен на эту иллюзию.

Первая критическая точка этой войны в развитых странах, на мой взгляд, пройдена. Все развитые страны смогли в течение полутора лет отказаться от свобод в пользу безопасности, которую им «гарантирует» вакцинация. Я здесь не касаюсь вообще ни вопроса безопасности вакцин, ни самой идеи вакцинировать миллионы людей в ходе «эпидемии» (что вообще-то говоря, по всем прежним нормам и правилам было просто запрещено). Можно констатировать — несмотря на реально существующее сопротивление, основная часть населения развитых стран уже обменяла все свои свободы на фантом и лишилась их. И те, кто стоит за «пандемией», могут с уверенностью записать в свои блокноты, что страх, ужас и террор оказались сильнее готовности людей пожертвовать безопасностью, но не отдать свои свободы.

С развивающимися странами ситуация выглядит сложнее. Во-первых, в силу существенно более низкого уровня управления, а во-вторых, население развивающихся стран с гораздо меньшей готовностью относится к идее размена. Хотя бы потому, что безопасности у него и так практически нет. Развивающиеся страны и их население — это миноритарии существующей глобальной системы капитализма. Системы, в которой у них и так практически не было и нет никаких прав. Эти люди — за пределами «золотого миллиарда», и им практически нечем осуществлять размен — у них нет реальной свободы и нет реальной безопасности. Технология тотального террора в развивающихся странах работает кратно и даже на порядки хуже, чем в развитых. Там есть что терять. Там изнеженные люди ценят свою жизнь гораздо выше просто потому, что им есть что терять. В развивающихся странах ситуация кардинально иная.

Именно поэтому в России — реальной фашистской диктатуре — террор не работает. Если 80 процентов населения категорически против вакцинации неизвестно чем неизвестно во имя чего, это сложно списать на какой-то технический сбой. Кремлевские аналитики пытаются найти изъяны в медийной составляющей ковидного террора: дескать, власть должна была не только давить, но еще и разъяснять и увещевать. Но на самом деле здесь проблема носит, скорее, экзистенциальный характер. Люди в нашей стране имеют так мало, что утрата этого малого не носит критический характер. Свобода в России тоже понятие слишком условное. Поэтому разменивать здесь нечего. Фатализм людей имеет под собой совершенно объективную основу. Технически власть может вакцинировать четверть или даже треть населения (хотя говоря откровенно, совершенно неясно, сколько из них будет привито на самом деле, а сколько — лишь по бумагам. Фальсификации и приписки нужно будет сразу вносить в виде неизвестной переменной). Однако в России первую критическую точку пройти власть не может. Уже сейчас понятно — тот сюжет, который прошел почти на ура на Западе, у нас не идёт. Вообще.

В связи с этим возникает весьма непростой вопрос. Глобальный порядок может быть таковым только в том случае, если он будет касаться всех. Если же в мире возникнут территории, в которых первая критическая точка не пройдена, то каким должно быть то критическое их количество, чтобы сломать весь сценарий нынешней мировой войны?

Если в новую нормальность перейдет только развитый мир, а развивающийся в неё так и не перейдет, то что должны будут сделать силы, развязавшие эту войну, чтобы все-таки сломать неподдающееся им население планеты? Оставить как есть нельзя — две нормальности неизбежно сойдутся в схватке, а ее-то бенефициары нынешней «пандемии» как раз и пытаются избежать. Хотя бы потому, что возникает риск и неопределенность. А они и не устраивают выгодополучателей нынешней катастрофы.

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