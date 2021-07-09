 

Хуснуллин: Оставшиеся со времен СССР недострои метро надо завершать

09.07.2021, 3:22, Новости дня
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Вопросы, связанные с недостроенными со времен Советского Союза метро в городах России, необходимо решить, приняв решение о завершении строительства, в том числе с привлечением инфраструктурных кредитов или консервации, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«С Советского Союза недострои по метро [остались], с ними надо ставить точку. Если их не достраивать, тогда их нужно полностью, как мы говорим строительным языком, забутовать (заполнить, засыпать, заложить, – прим.ВЗГЛЯД). Забутовать их на глубине 60 метров. Это по деньгам стоит 20% от строительства нового [метро]. Поэтому не просто так президент принял решение. И я ему докладывал о сложностях, которые есть, о рисках при консервации дальнейшей. Принято решение за счет бюджетных кредитов достроить метро», – цитирует ТАСС Хуснуллина.

В настоящее время прорабатывается вопрос о завершении строительства метро в Красноярске, Нижнем Новгороде и Челябинске. Ранее было принято решение о консервации Омского метрополитена, который строился с перерывами на различные сроки в период с 1992 по 2016 год. Весной 2019 года продолжение строительства, в которое было инвестировано более 20 млрд рублей, признали нецелесообразным. Конкурс на консервацию юго-восточной ветки метрополитена, строительство которой было остановлено в 2003 году, еще не завершен.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил проект завершения строительства челябинского метро с интеграцией его в существующую трамвайную сеть. Проект упоминал в своем послании президент Владимир Путин.



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