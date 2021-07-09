 

На МКС снова попытались найти место утечки воздуха

09.07.2021, 3:22, Новости дня
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Экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха в российском модуле «Звезда», следует из переговоров космонавтов с Землей.

Переговоры транслировало НАСА. Из них следует, что накануне Петр Дубров открыл люк в промежуточную камеру и обследовал ее с использованием течеискателя. Однако обнаружить место утечки воздуха опять не удалось, передает РИА «Новости».

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года была найдена первая трещина в промежуточной камере, в марте 2021 года ее заделали. Позднее обнаружилась и была заделана вторая трещина, но утечка воздуха продолжилась. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт.



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