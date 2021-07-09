Названы даты визита Керри в Москву

Визит в Москву спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри состоится на следующей неделе, сообщил Госдеп.

Керри «посетит Москву 12–15 июля», говорится в сообщении. Он намерен обсудить с российскими властями «различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата», передает ТАСС.

Напомним, в МИД РФ заявляли, что Москва рассчитывает на продолжение сотрудничества с Вашингтоном по вопросам борьбы с климатическими изменениями.