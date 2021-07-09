CNN – из-за режима ЧС в Токио церемония открытия Олимпиады пройдёт без зрителей

Из-за роста случаев заражения COVID-19 в Японии власти страны намерены ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио, где 23 июля стартуют Олимпийские игры, передаёт CNN. В результате этого шага, как отмечает канал, церемония открытия и последующие соревнования, скорее всего, пройдут без обычных зрителей.

Олимпиада в Токио стартует всего через 15 дней. На фоне растущих случаев COVID Япония подумывает о том, чтобы распространить режим чрезвычайной ситуации и на столицу страны. Этот шаг может серьёзно повлиять на то, будут ли допущены зрители на различные мероприятия.

На прямой связи из Токио с нами корреспондент CNN Уилл Рипли. Уилл, что, скорее всего, произойдёт?

УИЛЛ РИПЛИ, корреспондент CNN: В ближайшие часы, Розмари, мы ожидаем заявление японского премьера Ёсихидэ Суги. Об этом уже активно сообщают японские СМИ. Он объявит о введении в Токио четвёртого с начала пандемии режима чрезвычайной ситуации. Этот режим ЧС отразится также и на других префектурах, поскольку там последние две с половиной недели наблюдается последовательный рост случаев заражения COVID. Кое-где зафиксированы очень высокие показатели, которых не наблюдали уже в течение довольно долгого времени.

Всё это происходит в то самое время, когда в ближайшие недели, как ожидается, на церемонию открытия, которая состоится 23 июля, соберутся тысячи спортсменов, тренеров и высокопоставленных лиц. Это мощный удар по организаторам Олимпиады, которые надеялись на то, что на трибунах будет некоторое количество местных зрителей.

Изначально была надежда на то, что будет возможно заполнять места проведения соревнований наполовину, но не более 10 тысяч человек на одно мероприятие. В конце концов для проведения этих Игр Япония потратила миллиарды долларов на строительство нового стадиона, на реставрацию и ремонт других объектов.

А теперь, похоже, реальность будет следующей: даже местное население не сможет на них поприсутствовать. Там будут лишь люди из категории «специальные гости», такие как спонсоры, высокопоставленные лица и официальные лица Олимпиады. Так что для спортсменов, которые приезжают сюда в надежде проявить себя на глобальном уровне и почувствовать энергию толпы, в том числе своей семьи и поклонников, ситуация будет выглядеть совершенно иначе. Для некоторых это очень разочаровывающий опыт.

Но, как вы уже сказали, Токио упорно работает над тем, чтобы обеспечить безопасность этих Игр. Среди прочего, проводится очень тщательное тестирование всех, кто сюда прибывает. Они должны в течение недели ежедневно сдавать тесты на коронавирус. Лично я сдал два теста ещё до полёта сюда. Розмари.

Невероятно, не так ли? Уилл, мы будем следить за тем, как будут развиваться события в ближайшие часы и дни. На прямой связи из Токио с нами был Уилл Рипли. Большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 июля 2021 года.