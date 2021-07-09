 

Euronews – 4 млн жертв с начала пандемии — ВОЗ призывает не спешить с отменой ограничений

09.07.2021, 3:02, Новости дня
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ВОЗ считает поспешным решение Лондона отменить обязательное ношение масок и социальную дистанцию, поскольку во всём мире, включая Великобританию, число заражений коронавирусной инфекцией продолжает расти. По мнению экспертов, пандемия далека от завершения, а мутации вируса делают его ещё более опасным, передаёт Euronews.

Оправданный шаг — или фатальная ошибка? Учёные, медики и СМИ спорят об озвученном недавно решении Лондона отменить с 19 июля коронавирусные ограничения: социальное дистанцирование и маски. ВОЗ считает меру поспешной в период, когда в мире и в самой Великобритании растёт число заражённых. 

МАЙКЛ РАЙАН, руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям: Я бы призвал к крайней осторожности в вопросе о полной отмене социальных мер в это время. Всё это чревато последствиями. 

В ВОЗ не устают напоминать,что пандемия далека от завершения, коронавирус мутирует и учится обходить антитела. Высокотрансмиссивный «дельта»-штамм стал причиной новой волны и в Европе, и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, от Южной Кореи до Австралии. 

На «линии фронта» сегодня Индонезия — там за сутки зарегистрировано рекордное число смертей. Медики проводят отбор пациентов, а власти закупают кислород за границей. 

С начала пандемии в мире погибли 4 миллиона человек, а число случаев заражения превышает 185 миллионов. Специалисты видят выход в тотальной иммунизации населения планеты и призывают к справедливому распределению вакцин. 

Дата выхода в эфир 08 июля 2021 года.



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