Мнение: 2 гражданина США задержаны за убийство президента Гаити

Среди задержанных за убийство президента Гаити оказались двое граждан США (да, к сожалению это не 2 хорошо известных гражданина России, как некоторым хотелось бы).. Всего задержано 20 человек. Еще 7 человек, "предположительно" (!) причастных к участию в ликвидации президента Гаити, были убиты. Среди убитых официально заявлены 3 гражданина других государств.

Как утверждает местная полиция, вот этот деятель (гражданин США гаитянского происхождения Джеймс Соладжес) и кричал в мегафон на известном видео "Это операция УБН". Осталось узнать, связан ли он с УБН или это была обманка.

Арестованные наемники, которые как утверждает полиция, причастны к убийству президента.

На данный момент на острове продолжается спецоперация, в рамках которой полиция и отряды добровольных помощников из местных жителей ищут потенциальных причастных к покушению на президента. Странность тут конечно в том, что причастные лица к этому времени вообще находятся на острове, а не покинули его на лодке, если конечно убитые и арестованные вообще как-либо причастны к покушению. В целом, весьма мутная история, в которой много белых пятен.



Кстати, интересный факт. Убитый президент Моис, является 5-м руководителем Гаити в истории, который был убит.

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