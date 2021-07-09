Эксперты разошлись во мнениях о необходимости уроков финансовой грамотности в школах

С одной стороны, финансовая грамотность уже есть у старшеклассников в курсе «Обществознания» и дополнительного времени для нового предмета нет. Но с другой стороны, он необходим для получения знаний об инвестировании и сбережении средств, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

Ученикам с 1 по 9 классы в школах начнут преподавать уроки финансовой грамотности, о чем информирует Центробанк. Уточняется, что данная система будет введена в учебных заведениях с января 2022 года, однако по согласованию с родителями это может произойти и в 2021.

«Бесконечное расширение количества предметов в школе – это абсолютно гиблый непрофессиональный путь. Каждое ведомство стремится вставить свои пять копеек, ввести все новые и новые предметы, но за счет чего, спрашивается? Сократим математику или еще какие обязательные предметы? Абсолютно непонятно, куда это пихать», – говорит заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

Он напоминает, что в школьную программу уже входит такой предмет, как «Обществознание», где есть раздел финансовой грамотности. «Поэтому все это обречено на полный провал, хотя бы потому, что это уже есть в школьной программе и в достаточном количестве. Финансовая грамотность не может быть отдельным предметом, все что нужно, уже и так есть у школьников», – убежден педагог.

Однако доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что современным школьникам просто необходимо введение финансовой грамотности. «Важность этого решения, на мой взгляд, достаточно большая. Дело в том, что специфика России, по сравнению с другими странами, у которых сопоставимы уровень дохода населения, ВВП на душу населения, в том, что граждане аномально мало сберегают. То есть коэффициент сбережений у россиян радикально меньше», – рассказывает экономист.

Это создает стратегическую проблему: низкие сбережения не конвертируются в инвестиции, что отражается на экономике страны, продолжает специалист. Вторая причина, по которой финансовая грамотность очень важна – мошеннические махинации в виде финансовых пирамид, обманутых дольщиков и так далее. По его словам, во многих странах процент пострадавших от мошенников радикально ниже, чем в России.

«У нас даже некоторые достаточно состоятельные люди имеют низкую финансовую грамотность. Так что тематика эта очень важная, отмечалась она более десятилетия всеми экспертами, поэтому инициатива очень полезна. Причем не стоит ждать быстрых эффектов, должно пройти как минимум 10–15 лет, прежде чем эти обученные дети выучатся, станут экономически активными, займут определенное положение в обществе», – считает Хестанов.

Еще один момент заключается в том, что программа совершенно новая, поэтому, скорее всего, неоднократно будет модернизироваться методика преподавания, считает эксперт. Он приводит в пример введение в школах такого предмета как «Информатика», который еще 35 лет назад выглядел как теоретический материал, который после выпуска из школы никто не мог применить на практике. Однако с годами программа улучшалась и вскоре дети начали получать реально применимые знания. То же самое должно произойти и с финансовой грамотностью – со временем преподавание данного предмета и подача будут улучшаться.

Преподавать данный предмет будут обычные школьные педагоги, утверждает экономист. «Путем сложных и достаточно длительных процедур (в течение 10 лет) был найден консенсус: были разработаны программы. Если я не ошибаюсь, то пилотные внедрялись в Пензенской области, и были достаточно успешными. Понятно, что все новое требует донастройки, но никто и не ждет, что с самого начала все получится так, как запланировано. Причем преподавать финансовую грамотность будут школьные преподаватели: разработаны специальные рекомендации для учителей, планируется проводить для них специальные занятия», – объясняет собеседник.

Он отмечает, что самым сложным в действительности здесь оказывается разработка методики образования, но и этот вопрос должен решиться со временем.

Ранее, согласно опросу онлайн-школы SkySmart, большинство родителей (87 %) и учителей (75 %) выступили за введения урока цифровой грамотности в российских школах. Кроме того, данный предмет хотели бы изучать и ученики (79 %), подчеркивая, что было бы лучше, если бы он входил в курс школьной программы.