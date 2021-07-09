 

В РАН побоялись отправлять иностранного ученого в центр для мигрантов

09.07.2021, 2:28, Новости дня
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Глава Института биологии развития имени Кольцова РАН Андрей Васильев заявил, что ему «страшно» отправлять иностранного ученого в центр выдачи разрешений на работу для мигрантов.

Он принял участие в конференции «Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы» (организатор – российско-австрийский форум гражданских обществ «Сочинский диалог»). Васильев попросил министерство науки и высшего образования обратить внимание на условия оформления разрешений на работу в РФ для иностранных ученых.

Васильев посетовал, что в тех случаях, когда привлекают «человека из-за рубежа, возникает масса проблем с визами, с трудовым законодательством». Он поинтересовался у коллег, приходилось ли тем решать «проблему оформления иностранного ученого для работы» в России, передает РИА «Новости».

Глава Института биологии развития рассказал, что у него «есть иностранный ученый, талантливый парень». Этого ученого требуется «отправить в центр выдачи разрешений на работу для мигрантов». «Мне страшно отправлять его туда», – сказал Васильев, попросив замглавы Минобрнауки Алексея Медведева рассмотреть возможность оказать помощь «институтам в регламентации организации международной деятельности».

Осенью Министерство труда РФ выступило с предложением предоставить право упрощенного получения гражданства РФ ученым – лицам, имеющим ученые звания доцента и профессора.



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